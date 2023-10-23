الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 فى اشتباكات بين الجيش العراقى وقوات البشمركة

الجيش العراقى
الجيش العراقى

قالت مصادر أمنية إن جنديين بالجيش العراقي ومقاتلا من قوات البشمركة الكردية قتلوا، في اشتباك بين الجانبين بمنطقة جبلية بشمال العراق.

 

وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور، السبت، وسلموها إلى الجيش العراقي.

 

وقالت المصادر إن مقاتلي البشمركة الأكراد، من الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في كردستان العراق، حاولوا استعادة السيطرة على تلك المواقع مما أدى لاندلاع الاشتباكات.

 

وأصيب 6 جنود عراقيين و5 من مقاتلي البشمركة، وقالت مصادر صحية إن اثنين من الجنود العراقيين في حالة حرجة.

 

وقالت مصادر عسكرية وقوات البشمركة إن الاشتباكات استمرت لنحو ساعتين قبل أن تهدأ عندما سعى قادة من الجانبين إلى نزع فتيل التوتر.

 

لكن المصادر العسكرية أضافت أن الجانبين يرسلان تعزيزات إلى المنطقة واصفة الوضع بأنه "هش".

 

ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومترا جنوب شرقي الموصل و60 كيلومترا جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

 

وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوما مفاجئا ردا على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان العراق.

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