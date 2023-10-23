الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الصناعات: السكر انخفض لـ26 جنيهًا بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

سكر
سكر

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار السكر اليوم، خاصة عقب قرار الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار، حيث سجلت الأسعار 26 جنيها للكيلو في الأسواق، مؤكدا أن هناك توسعا في الرقعة الزراعية للبنجر خلال الموسم القادم.

 26 جنيهًا أسعار السكر بعد قرار الحكومة بتخفيض الأسعار

وأضاف الفندي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة القناة للسكر يبلغ مساحتها 181 ألف فدان، حيث خصصت جزءا كبيرا منها لزراعة البنجر خلال الموسم القادم، وهي واحدة من الأنشطة الزراعية الهامة في البلاد خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتطلب تربة جيدة وتوفير المياه بشكل كافٍ، وتستخدم تقنيات زراعة حديثة في زراعة البنجر في مصر، بما في ذلك استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية للحفاظ على صحة المحصول.

txt

غرفة الحبوب: جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة

txt

غرفة الصناعات الغذائية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعفاء الصناعة من الضرائب

txt

غرفة الصناعات الغذائية: ليس لدينا أزمة فى السكر وارتفاع الأسعار غير مبرر

واستطرد أن زراعة البنجر في مصر تعد مصدرًا هامًا للدخل والتوظيف في المناطق الريفية، حيث يعمل الكثير من الفلاحين في زراعته، كما أنها تسهم في توفير مادة خام محلية لصناعة السكر في مصر وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يبلغ حجم إنتاج مصر من البنجر 1.8 مليون طن سكر.

رئيس شعبة رئيس شعبة السكر غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية قرار الحكومة المصرية تخفيض الأسعار توسع في الرقعة

مواد متعلقة

غرفة الحبوب: جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة

غرفة الصناعات الغذائية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعفاء الصناعة من الضرائب

غرفة الصناعات الغذائية: ليس لدينا أزمة فى السكر وارتفاع الأسعار غير مبرر

الأكثر قراءة

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

عاجل.. انسحاب منظمة أونروا من شمال غزة استجابة لطلب الاحتلال الإسرائيلى

أسرة من الفيوم تتبرع بـ12 طن ملابس وبطاطين لأهل غزة

الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات الإنسانية عبرت إلى غزة بفضل الجهود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات