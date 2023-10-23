اتحاد الصناعات: السكر انخفض لـ26 جنيهًا بعد مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار السكر اليوم، خاصة عقب قرار الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار، حيث سجلت الأسعار 26 جنيها للكيلو في الأسواق، مؤكدا أن هناك توسعا في الرقعة الزراعية للبنجر خلال الموسم القادم.

26 جنيهًا أسعار السكر بعد قرار الحكومة بتخفيض الأسعار

وأضاف الفندي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة القناة للسكر يبلغ مساحتها 181 ألف فدان، حيث خصصت جزءا كبيرا منها لزراعة البنجر خلال الموسم القادم، وهي واحدة من الأنشطة الزراعية الهامة في البلاد خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتطلب تربة جيدة وتوفير المياه بشكل كافٍ، وتستخدم تقنيات زراعة حديثة في زراعة البنجر في مصر، بما في ذلك استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية للحفاظ على صحة المحصول.

واستطرد أن زراعة البنجر في مصر تعد مصدرًا هامًا للدخل والتوظيف في المناطق الريفية، حيث يعمل الكثير من الفلاحين في زراعته، كما أنها تسهم في توفير مادة خام محلية لصناعة السكر في مصر وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يبلغ حجم إنتاج مصر من البنجر 1.8 مليون طن سكر.