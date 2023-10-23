القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبى طلب المزيد من المساعدات بشكل أسرع لقطاع غزة

طالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من المساعدات بشكل أسرع لقطاع غزة، نتيجة للحصار الذي فرضه الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم.

وشدد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة توفير مساعدات إضافية وبشكل أسرع إلى غزة، مشيرا إلى أن هناك بحثا بين الدول بخصوص دعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف مكثف.

وقال “بوريل” قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء إنه من المهم توفير مساعدات أكثر وأسرع خصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء.