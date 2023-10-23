موعد تطبيق التوقيت الشتوي ومتى بدأ تغيير الساعة في مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي بدلًا من التوقيت الصيفي، خاصة مع اقتراب تنفيذ التوقيت الشتوي حيث من المفترض تطبيقه خلال أقل من 50 ساعة، فهو ما يجعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن الموعد الأساسي لتطبيق التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

ووفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، فإنه يبدأ تفعيل التوقيت الشتوي في مصر 2023 في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.

هل يساعد التطبيق الشتوي في توفير الطاقة؟

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب تطبيق التوقيت الشتوي بدلا من التوقيت الصيفي، وهل ذلك سيؤثر على شيء ما، فكان قد أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك عدة فوائد لـ التوقيت الشتوي، تتمثل في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وفقًا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى توفير 1% من استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

ما أهمية تطبيق التوقيت الشتوي؟

لذا فإن قرار تطبيق التوقيت الشتوي سيكون له مردود عالى على توفير أموال طائلة بسبب خفض استهلاك الكهرباء، وبالتالي المساهمة في تقليل بعض الخسائر التى تتكبدها الدولة بسبب دعم الكهرباء.

متى تم تطبيق التوقيت الشتوي؟

فأن تغيير التوقيت الشتوي في الوقت الحالي والذي يفصلنا عنه يومين فقط، سيكون له مردود فعال، واستمرت الدولة في عدم تطبيقه منذ عدة سنوات، حيث تم تفعيل التوقيت الشتوي في مصر منذ عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيل التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي مرة أخرى 28 أبريل 2023 الماضي.

فإن تطبيق التوقيت الشتوي سيكون يوم 26 أكتوبر الجاري، على أن يتم تقديم الساعة 60 دقيقة ويتم العمل بها فى كافة المصالح الحكومية وكافة أماكن العمل وعلى كافة المواطنين الحرص على تقديم الساعة الخاصة بهم فور تطبيق القرار حتي يتماشوا مع التوقيت المحلى.