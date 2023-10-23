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مصر

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024 بوزارة الداخلية وطرق التقديم

الحج 2024
الحج 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024 من أكثر الكلمات الدلالية حاليا التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول طلبات أداء مناسك الحج بنظام القرعة العلنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج أو من خلال مديريات الأمن بجميع المحافظات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024

وضعت وزارة الداخلية استمارة للبيانات المطلوبة لأداء مناسك الحج بنظام القرعة العلنية خلال الموسم المقبل 2024-1445 في البوابة المصرية الموحدة للحج أو من خلال مديريات الأمن بجميع المحافظات وذلك لمدة 3 أسابيع فقط والتي تتضمن الأوراق التالية:-

  • نموذج طلب الحج الورقي.
  • جواز السفر أو البطاقة الشخصية للراغب في أداء فريضة الحج.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمدة 6 شهور على الأقل والأصل للاطلاع عليها.
  • بيان الحالة الصحية ونوع المرض إن وجد.
  • شهادة تطعيم فيروس كورونا بشرط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة التنشيط للقاح المعتمد لكوفيد - 19.

رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

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موعد التقديم على قرعة الحج 1445

فتحت وزارة الداخلية باب تلقي طلبات أداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية من خلال كافة أقسام الشرطة أو البوابة المصرية الموحدة للحج وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر 2023 حيث يتم إعلان أسماء الفائزين عقب إجراء القرعة.

وعلى المتقدم بطلب أداء فريضة الحج تسجيل (الاسم رباعي، الرقم القومي، رقه الهاتف المحمول، إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، وبيانات المرافق إن وجد، محافظة الإقامة، الوظيفة، السن، تاريخ الميلاد،…) في نموذج استمارة الحج المعتمدة من وزارة الداخلية المصرية والمتواجدة في كافة أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

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طرق التقديم على قرعة الحج 1445

يتم تقديم الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2024 من خلال أحد الوسائل الثلاثة التالية:-

كافة أقسام الشرطة في جميع محافظات الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة.

البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال هذا الرابط (من هنا).

الاتصال بالخدمة الصوتية عبرالرقم 02 - 27983000 وإدخال بيانات الشخص الراغب في الحج بدقة.

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