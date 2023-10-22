الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طرق التقديم في حج القرعة 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط

الحج
الحج

يتساءل المواطنون عن طرق التقديم في حج القرعة 2024، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية عن تلقي طلبات الراغبين في أداء المناسك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج والعمرة وذلك بنظام القرعة العلنية في مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية حيث يتم قبول طلبات المستوفين شروط التقديم فقط.

طرق التقديم في حج القرعة 2024

أكد وزارة الداخلية أن هناك عدة طرق التقديم في حج القرعة 2024 /1445 للراغبين في أداء المناسك هذا العام بنظام القرعة العلنية وذلك من خلال 3 طرق وهي كما يلي:-

التقديم من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون تقييد بمحل الإقامة وفقا للنماذج المعدة و المتوفرة لديهم.

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

التقديم من خلال استخدام خدمة الاتصالات الصوتية عبر الرقم 02 - 27983000 وإدخال كافة البيانات المطلوبة عن الراغب في أداء الحج والمرافق له إن وجد.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على حج القرعة 1445 / 2024

حددت وزارة الداخلية المصرية عدة أوراق يجب تقديمها في طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية لهذا العام  1445 / 2024 والتي تتلخص فيما يلي:-

  • نموذج طلب أداء الحج الورقي الموجود عبر الموقع الإلكتروني وأقسام الشرطة.
  • صورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية.
  • صورة بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية) والأصل للاطلاع عليه.
  • بيان الحالة الصحية ونوع المرض إن وجد.
  • إرفاق شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا ويشترط اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية، مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دوليا (كوفيد - 19).

ويجب أن يتم ملء كافة البيانات المطلوبة عن الشخص الراغب في أداء الحج والتي تتلخص فى (الاسم بكامل، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، إثبات الحالة الصحية،…).

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الشروط التقديم على حج القرعة 1445 

عدة شروط يجب توافرها في التقديم لأداء فريضة الحج بنظام القرعة العلنية التابع لوزارة الداخلية للعام الحالي 2024-1445 وهى كما يلي:-

لا يجوز التنازل أو توريث التأشيرة في حالة القبول إلا للوالد والوالدة فقط.

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج.

لا تقبل طلبات التنازل حتى لأحد الوالدين عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد تكاليف الحج 2024.

لا يجوز العدول عن التناول لأحد الوالدين وإلا تلغى فرصة الحج.

لا يحق للفائزين لفرصة الحج 2024 مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معا طالما تقدم كل منهم طلب حج منفردا.

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