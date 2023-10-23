"المصري للزيتون": الفرصة سانحة لزيادة لغزو أسواق العالم بصادراتنا

قال اللواء مصطفى هاشم، عضو المجلس المصري للزيتون، إن التغيرات المناخية كان لها دورفي حجم إنتاج الزيتون حول العالم، لكن مصر كانت من بين الأقل تأثرا، مضيفا أن الدول الأوروبية من الأكثر إنتاجا للزيتون، وتراجعت خلال الموسم الجاري 2023 بنسبة تتراوح بين 60 إلى 65% من الإنتاج العلمي، فيما بلغ معدل تأثر مصر بين 25 إلى 30%.

مصر تفوقت على دول العالم في زراعة زيتون المائدة



وأضاف هاشم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر الأولى عالميا في زراعة زيتون المائدة، وأنتجت 650 ألف طن متفوقة على أسبانيا أكبر منتج للزيتون حول العالم، ونملك فرصا كبيرة في زيادة صادراتنا بعد غزو الزيتون المصري أسواق (فرنسا، اليونان، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، البرازيل).

وأشارعضو المجلس المصري للزيتون إلى أن مصر تحتل مكانة مهمة في زراعة الزيتون عالميًا، حيث تعد الدولة الأولى في العالم في إنتاج الزيتون المائدة، وتتم زراعة الزيتون في مصر بشكل رئيسي في مناطق الساحل الشمالي وبعض المناطق الداخلية، وتعتمد على الري بالتنقيط والغمر، وتعد زراعة الزيتون في مصر من الأنشطة الزراعية التي تحظى بالدعم من الحكومة المصرية، حيث تعمل الحكومة على توفير الدعم اللازم للمزارعين لزيادة إنتاجية المحاصيل وجودة المنتجات.

وأكد أنه بفضل جهود المزارعين والدعم الحكومي، تمكنت مصر من تحقيق إنجازات كبيرة في زراعة الزيتون، حيث أصبحت الدولة الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون المائدة والزيتون المعصور، وتستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاجية المحصول وتطوير صناعة الزيتون في المستقبل، لافتًا إل يأن تطورت زراعة الزيتون في مصر على مر السنوات بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والبحث العلمي، وتم تحديث أساليب الزراعة واستخدام تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط والتحكم في الري لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية.

زيادة إنتاجية المحصول وتطوير صناعة الزيتون

يذكر أنه قد تم توسيع مساحات زراعة الزيتون في مصر وتحسين جودة المحصول عن طريق تبني ممارسات زراعية مستدامة واستخدام الأسمدة العضوية. كما تم تطوير مراكز للبحث والتطوير لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في صناعة زراعة الزيتون.

بفضل هذه الجهود، تمكنت مصر من تحقيق نجاح كبير في صادرات زيت الزيتون، حيث يتم تصديره إلى العديد من الدول حول العالم. كما أصبحت مصر وجهة مفضلة للاستثمار في صناعة زراعة الزيتون، حيث يتم تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع زراعية ومصانع لإنتاج زيت الزيتون.