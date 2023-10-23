الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة خلال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة في  دمياط.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26435 طن تشمل: 5669 طن جبس معبأ و2467 طن رمل و4926 طن أسمنت معبأ و1090 طن مولاس و12283 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57754 طن تشمل: 4300 طن عدس و10661 طن فول و  9701 طن خردة و60 طن حديد و14990 طن ذرة و5570 طن سكر و797 طن كتان و722 طن خشب زان و2511 طن فول صويا و8442 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 310 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 395 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5204 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66554 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 411258 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3806 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وكفر الشيخ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4978 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط سفن ميناء دمياط 10 سفن دمياط إنشاء ميناء بري

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