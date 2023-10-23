الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في بورصة الدواجن

بيض
بيض

يبحث الكثير من المستهلكين علي مدار اليوم عن أسعار البيض خاصة من بورصة الدواجن فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع في الأسعار اليوم حيث تراجعت الأسعار اليوم عدت جنيها في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، ويعد قطاع صناعة بيض المائدة من أهم القطاعات داخل قطاع تربية الدواجن، وهي من السلع التي تعتمد علي العرض والطلب في تحديد الأسعار.

أسعار البيض اليوم الأثنين 

وتقدم الـ"الدستور" إلي متابيعها أسعار طبق البيض اليوم في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بروصة الدواجن 

تراجعت أسعار طبق بيض أحمر اليوم لتسجل مابين 127 جنيه إلي 128 جنيه

تراجعت أسعار طبق  بيض أبيض اليوم لتسجل مابين125 جنيه إلي 126 جنيه.

تراجعت أسعار طبق بيض بلدي  اليوم لتسجل مابين136 جنيه 137 جنيه.

التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن 21 أكتوبر

أسعار طبق البيض اليوم الأثنين في الشركات 

قدرت أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 123  جنيها للكرتونة.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

بلغ  أسعار كرتونة البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

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التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

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أسعار كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن 21 أكتوبر

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أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 20 أكتوبر في بورصة الدواجن

بينما سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأثنين 23 أكتوبر في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 129 جنيها للكرتونة.

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