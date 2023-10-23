ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين في بورصة الدواجن والشركات

مع بداية التعاملات الصباحية وفقا إلي أخرتحديث في بورصة الدواجن المصرية، قد شهدت أسعار الكتاكيت إرتفاع في عدت جنيهات حيث سجلت أمس 30 جنيها للكتكوت عمر يوم مقابل أسعار اليوم التي سجلت 31.50 جنيها مع بداية فتح البورصة المصرية للدواجن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية لبورصة الدواجن المصرية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأثنين في الشركات

سجلت أسعار الدواجن في شركة القاهرة اليوم 30 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الدواجن في شركة الصلاح 31 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الدواجن في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 32 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الدواجن في شركة مجموعة حسن الغريب 30 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الدواجن في شركةمجموعة الوادي 28 جنيها للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الدواجن في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 28 جنيها للكتكوت عمر يوم.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم عدت جنيهات في بورصة الدواجن مابين 30 جنيه إلى 31.5 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجل مابين 27 جنيه إلي 27.25جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت ساسو عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجل مابين 19 جنيه إلي 20 جنيه

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 20 جنيه إلي 21 جنيه

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه.

كما سجلت سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 16 جنيه إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار الكتاكيت روزي بيور عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 16 جنيه إلي 17 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجلمابين 37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت بط مسكوفى عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجل مابين 48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم في بورصة الدواجن اليوم الأثنين ليسجل مابين 47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم الأثنين

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض عمر يوم اليوم الأثنين ليسجل مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه.