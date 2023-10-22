التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 22-10-2023

ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية حيث ارتفعت عدة جنيهات، لتسجل 30 جنيها مقابل أسعار أمس سجلت 28 جنيها في بورصة الدواجن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية لبورصة الدواجن المصرية.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأحد

ارتفعت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 27 جنيه إلى 30 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 27 جنيه إلي 27.25جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت ساسو عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 19 جنيه إلي 20 جنيه

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 20 جنيه إلي 21 جنيه

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه.

كما سجلت سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار الكتاكيت روزي بيور عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت بط مسكوفى عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم في بورصة الدواجن مابين 47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم الأحد

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام اليوم الأحد 20 أكتوبر 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه.