الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| أنغام ترد على التهديدات بعد خناقة "أفيخاى" وحكم بسجن رغد صدام حسين

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مدرب بيراميدز يكشف سبب عدم مشاركة أسامة جلال في المباريات

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن أسباب عدم مشاركة أسامة جلال، مدافع الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية، وانتزع بيراميدز صدارة دوري نايل موسم 2023/ 2024 بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

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بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

قالت الفنانة القديرة أنغام إنها تلقت تهديدًا على هاتفها الخاص، على خلفية تلقينها لمتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاى أدرعى، درسًا قاسيًا على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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بابا الفاتيكان: كل حرب هي هزيمة

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس عن قلقه إزاء الأوضاع فى الأراضى المقدسة فى فلسطين، معتبرًا أن كل حرب هى هزيمة، وأعرب فرنسيس، وفقًا للموقع الرسمى للفاتيكان، مساء أمس الأحد، عن قلقه بشأن الأوضاع فى إسرائيل وفلسطين.

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عودة الشاحنات المصرية لمعبر رفح بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة (فيديو)

أفاد مراسل extra news، في خبر عاجل، بعودة الشاحنات المصرية إلى معبر رفح بعد تفريغ المساعدات في قطاع غزة.

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حكم بالسجن 7 سنوات على رغد صدام حسين

قضت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابيًا على رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلاميًا" لحزب البعث المحظور بالبلاد.

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بيراميدز أفيخاي أدرعي أنغام بابا الفاتيكان معبر رفح رغد صدام حسين

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