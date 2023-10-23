مدرب بيراميدز يكشف سبب عدم مشاركة أسامة جلال في المباريات

كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أسباب عدم مشاركة أسامة جلال مدافع الفريق في المباريات خلال الفترة الماضية.

وانتزع بيراميدز صدارة دوري نايل موسم 2023-2024 بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون رد في الجولة الرابعة.

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فتح الله: أسامة جلال يتدرب بانتظام

وقال محمود فتح الله في تصريحات تليفزيونية :"أسامة جلال يتدرب بانتظام وملتزم بلا أي مشاكل على الإطلاق".

وأضاف: "لدينا لاعبين كبار ومهمين للغاية وهذا لا يقلل من أحد. لدينا 25 لاعبًا أو أكثر ومن الطبيعي أي يلعب أي أحد".

وتابع: "في الموسم الماضي، لعبنا بـ 3 مدافعين فقط على مدار الموسم لكن في الموسم الحالي لدينا محمود مرعي أيضًا".



فتح الله: حققنا فوزًا مستحقًا على فيوتشر

وتطرق محمود فتح الله للحديث عن انتصار بيراميدز على فيوتشر قائلًا :"حققنا فوزًا مستحقًا جعلنا نصل إلى صدارة ترتيب الدوري".

وأضاف: "الفريق يعاني من إصابات عديدة ونقص عددي في ظل كثرة الغيابات داخل الفريق لكن في النهاية اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ونجحوا في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة واعتلاء قمة الدوري".

وأكمل فتح الله: "اللاعبون كان لديهم روحًا رائعة وقاتلوا على جميع الكرات وكانوا الأفضل والفوز بهدف عكسي يعكس مجهود الفريق وقتاله طوال المباراة بالكامل".

بيراميدز يفوز على فيوتشر بالنيران الصديقة

وفاز بيراميدز على مضيفه مودرن فيوتشر 1 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل لكرة القدم موسم 2023-2024.

وسجل محمد عبد السلام لاعب فيوتشر هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

ورفع بيراميدز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني.