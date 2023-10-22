بهدف ذاتي.. مودرن فيوتشر يمنح بيراميدز صدارة دوري نايل

فاز فريق بيراميدز على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل.

وسجل محمد عبد السلام مدافع مودرن فيوتشر، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

وبهذا الفوز ارتقى فريق بيراميدز إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء.

وتوقف رصيد فيوتشرعند 9 نقاط في المركز الثاني.

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أحداث المباراة

المباراة بدأت قوية من جانب الفريقين اللذان يبحثان عن تحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.

الظهور الأول لفريق بيراميدز كان في الدقيقة التاسعة بعدما أرسل عبد الله السعيد الكرة لداخل منطقة الجزاء واستلمها رمضان صبحي ثم مرر الكرة لمصطفى فتحي الذي سدد الكرة بقوة لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشرة أرسل كريم حافظ تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها الشيبي بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني ولكن مرت الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

خطأ لصالح مودرن فيوتشر بعد تدخل قوي من كريم حافظ على عبد الكبير الوادي من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين.

في الدقيقة 27 الشيبي أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس جنش.

في الدقيقة 29 وليد الكرتي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

قبل نهاية الشوط الأول، مصطفى فتحي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها جنش ببراعة لتمر بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

كريم حافظ سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها خالد رضا قبل وصولها للمرمى.

بيراميدز ضغط بقوة في بداية الشوط الثاني، وأرسل مصطفى فتحي تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وحولها فيستون ماييلي برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 بعدما أرسل وليد الكرتي تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين حاول المدافع محمد عبد السلام تشتيت الكرة ولكنه وضهعا داخل شباك فريقه.

في الدقيقة 68 الشيبي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها أحمد سامي برأسية قوية من على القائم الأول مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

بيراميدز حافظ على تقدمه في الوقت الذي اختفت فيه خطورة فيوتشر لتنتهي المباراة بالفوز بهدف وحيد.