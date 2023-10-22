الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام مودرن فيوتشر بدوري نايل

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر، بدوري نايل.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويواجه بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري نايل (2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة مودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مهند لاشين. 

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - سيف جعفر - محمد حمدي - يوسف أسامة نبيه - محمود أوكا - دودو الجباس - فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل مودرن فيوتشر بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال وخالد رضا، ومحمد عبد السلام وباسم علي.

خط الوسط: غنام محمد وباباتوندي بيلو، وناصر ماهر ومحمد فاروق، وعبد الكبير الوادي. 

خط الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي زعزع، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، كيجالي درامي، اموراني حساني.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، في الجولة الرابعة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قناة الحياة.

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