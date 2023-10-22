تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة بيراميدز بدوري نايل الليلة

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بدوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمد عبد السلام ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي زعزع ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، كيجالي درامي ، اموراني حساني

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤..

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول 3 مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

من جانب آخر كشف كمال عبدالواحد، والد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر عمر كمال كواليس فشل اتمام انتقال نجله إلى الزمالك قبل أن تتحول وجهته إلى فيوتشر.

وارتبط اسم اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك بعد تألقه مؤخرًا مع فيوتشر وانضمامه إلى منتخب مصر.