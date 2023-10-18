الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انتظام عمر كمال وزعزع في مران فيوتشر بعد انتهاء معسكر الإمارات

الثنائي عمر كمال
الثنائي عمر كمال وزعزع

انتظم الثنائي عمر كمال عبد الواحد وعلي زعزع، لاعبا فريق مودرن فيوتشر في مران الفريق اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق بيراميدز، الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد الثنائي عمر كمال وعلي زعزع، في مران مودرن فيوتشر اليوم، بعد عودة الأول من معسكر منتخب مصر الأول، والثاني من معسكر منتخب مصر الأولمبي.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول 3 مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

من جانب آخر كشف كمال عبدالواحد، والد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر عمر كمال كواليس فشل اتمام انتقال نجله إلى الزمالك قبل أن تتحول وجهته إلى فيوتشر.

وارتبط اسم اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك بعد تألقه مؤخرًا مع فيوتشر وانضمامه إلى منتخب مصر.

أضاف عبدالواحد في تصريحاته الاعلامية "شرف لنجلي أنه كان سيلعب في صفوف الزمالك بعد عدم موافقة المصري البورسعيدي على تجديد عقده لأنه تعرض للظلم من الناحية المادية، وفي هذا التوقيت تحدث معي فاروق جعفر من أجل الانتقال إلى الزمالك، وبالفعل وقعنا على عقود انضمام للقلعة البيضاء".

وتابع "فوجئت عندما كان عمر في معسكر بالإسكندرية يتصل بي ويقول لي إنه لن يلعب في الزمالك نظرًا لتعرض النادي لإيقاف القيد، واتصل بي حسين السيد وقال إنه سيرسل نجلي إلى البنك الأهلي".

وواصل "فكرت في إقناع عمر بالانتقال إلى فيوتشر عندما علمت أنه سيتولى تدريب الفريق وقلت له هذا المدرب هو مفتاح تألقك واللاعب رأى ذلك أيضًا":"أنا مثل أي أب، عمر حاليًا في فيوتشر وعقده لم ينته بعد ولن أتحدث عن أي أمور تخص أي نادٍ إلا مع نهاية الموسم".

عمر كمال عبد الواحد الثنائي عمر كمال عبد الواحد وعلي زعزع الدوري مودرن فيوتشر ملعب ستاد القاهرة

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