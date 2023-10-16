الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

والد عمر كمال عبدالواحد يكشف كواليس فشل انضمامه للزمالك قبل الانتقال إلى فيوتشر

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف كمال عبد الواحد، والد الظهير الأيمن لفريق فيوتشر عمر كمال، كواليس فشل إتمام انتقال نجله إلى الزمالك قبل أن تتحول وجهته إلى فيوتشر.

وارتبط اسم اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك بعد تألقه مؤخرًا مع فيوتشر وانضمامه إلى منتخب مصر.

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كمال عبد الواحد: أقنعت نجلي بالانتقال إلى فيوتشر بسبب علي ماهر

قال كمال عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية " شرف لنجلي أنه كان سيلعب في صفوف الزمالك بعد عدم موافقة المصري البورسعيدي على تجديد عقده لأنه تعرض للظلم من الناحية المادية، وفي هذا التوقيت تحدث معي فاروق جعفر من أجل الانتقال إلى الزمالك، وبالفعل وقعنا على عقود انضمام للقلعة البيضاء".

وأضاف: "فوجئت عندما كان عمر في معسكر بالإسكندرية يتصل بي ويقول لي إنه لن يلعب في الزمالك نظرًا لتعرض النادي لإيقاف القيد، واتصل بي حسين السيد وقال إنه سيرسل نجلي إلى البنك الأهلي".

وتابع: "فكرت في إقناع عمر بالانتقال إلى فيوتشر عندما علمت إنه سيتولى تدريب الفريق وقلت له هذا المدرب هو مفتاح تألقك واللاعب رأى ذلك أيضًا".

واستكمل: "أنا مثل أي أب، عمر حاليًا في فيوتشر وعقده لم ينتهي بعد ولن أتحدث عن أي أمور تخص أي نادٍ إلا مع نهاية الموسم".

واستمر: "أنا لن أخدع أحد، عمر انضم إلى منتخب مصر عن طريق فيوتشر والنادي لم يحرمه من أي شيء ولا يليق أن أخدع الناس وأماطل حتى لا يوقع على عقد جديد مع النادي في يناير، وأي نادٍ يرغب في شرائه فليسشتريه في يناير".

واختتم تصريحاته: "ميدو حزين وسيد مرعي هما وكيلا عمر كمال ولا يحصلان على أي أموال فهما صديقاه ويعتبرونه مثل أخيهم، وعندما ينتهي عقده مع فيوتشر يمكننا الحديث عن مستقبله".

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