تفاصيل مفاوضات الزمالك مع عمر كمال عبدالواحد ورد فيوتشر

دخل مسئولو نادي الزمالك في المفاوضات بقوة مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق فيوتشر لضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحسب ما علمنا فإن فيوتشر طلب الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه مقابل التفريط في خدمات عمر كمال عبدالواحد وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي وجدت أن المقابل المادي مبالغ فيه.

في الوقت الذي استفسر فيه بيراميدز عن عمر كمال عبدالواحد أيضًا من مسئولي فيوتشر وموقفهم بشأن بيع اللاعب.

عمر كمال يضع الزمالك الأولوية له في الموسم المقبل حال الرحيل عن صفوف نادي فيوتشر، ويرى أن طريقة لعبه تتناسب بأسلوب كبير مع أسلوب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وسبق ودخل الزمالك أكثر من مرة في المفاوضات مع عمر كمال عبدالواحد لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب تمسك نادي فيوتشر ببقاء اللاعب معهم وعدم رحيله.