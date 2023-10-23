الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكم بالسجن 7 سنوات على رغد صدام حسين

رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

قضت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابيًا على رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلاميًا" لحزب البعث المحظور بالبلاد.

ووفق وثيقة اطّلعت عليها "فرانس برس" فإن "رغد صدام حسين حكمت بالسجن غيابيًا سبع سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لافكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".

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