لتحقيقهم عدة مراكز متميزة فى الابتكارات العلمية.. وكيل "تعليم مطروح" يكرم الطلاب الموهوبين

كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عددًا من الطلاب الموهوبين بالمدارس الإعدادية والثانوية بعد تحقيقهم عدة مراكز جمهورية متقدمة بالأنشطة التربوية والابتكارات العلمية، وذلك بحضور بهاء رمزي مدير إدارة الموهوبين.

كما كرم وكيل تعليم مطروح إدارة التدريب وتوجيه عام رياض الأطفال للتعاون المتميز والمساهمة الإيجابية مع مسئولي الموهوبين في اكتشاف النوابغ من الطلاب.

تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين

وهنأ "شحاتة" الطلاب النوابغ الذين نجحوا في رفع اسم المحافظة بالمسابقات الوزارية، مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمُبتكرين من طلاب المدارس، وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.

المحاور الرئيسية لخطة تطوير المنظومة التربوية

وأكد أن دعم الطلاب الموهوبين بكافة المجالات يأتي ضمن المحاور الرئيسية لخطة تطوير المنظومة التربوية بالمحافظة وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية برعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم وتشجيع البحث العلمى إيمانًا من الدولة بأهميته مضيفًا أن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمى.

وفى سياق آخر، كان قد شهد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، فعاليات نهائي بطولة السباحة للمرحلتين الإعدادية والثانوية (عام/ فني) والذي أقيم بحمام سباحة النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وصالح يونس مدير النادي الاجتماعي وموجهي ومعلمي المادة.

وتابع وكيل تعليم مطروح فعاليات نهائي السباحة وسط أجواء رياضية وحماسية سادتها الروح الرياضية والرغبة في الوصول إلى منصة التتويج، حيث تم تكريم الطلاب الأوائل الفائزين بسباقات السباحة المختلفة للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بمنحهم الميداليات التذكارية وكئوس البطولة كذلك تكريم الموجهين والمعلمين المشرفين علي البطولة ومسئولي النادي الاجتماعي.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح