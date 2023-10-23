الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مجمع الشفاء: استشهاد 50 من الطواقم الطبية وهناك أزمة بالقطاع الصحى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية القصف بالطائرات بشكل مستمر على محيط المجمع.

وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن مجمع الشفاء الطبي يستقبل أعداد كبيرة جدًا من الشهداء والجرحي، مؤكدًا استشهاد أكثر من 50 من الطواقم الطبية حتى الآن.

وأوضح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن القطاع الصحي يواجه أزمة كبيرة، وسنواجه أزمة كبيرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة بسبب نفاد الوقو.د

القاهرة الإخبارية مجمع الشفاء الطبي الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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