"التويجري": هناك تضامن عالمي مع غزة ولكن إسرائيل تعرقل المساعدات الإنسانية

قال الدكتور صالح التويجري، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إن قطاع غزة يتلقى دعمًا كبيرًا من الدول العربية والدولية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضاف التويجري، في حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن مطار العريش يشهد تجمعًا كبيرًا للشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، ولكن إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على دخولها إلى غزة، مما يؤثر سلبًا على تخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

ووصف التويجري الوضع في غزة بأنه كارثي ومأساوي، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف بلا رحمة المدنيين والمنشآت الصحية والإغاثية، وأن هذه التصرفات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب.

وأوضح أن آلاف الأبرياء قد سقطوا بين شهداء وجرحى، وأن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات، وأن بعضها تلقى تهديدات بالقصف من قبل إسرائيل.