الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الانحياز الأمريكي لإسرائيل استراتيجية ثلبتة منذ حرب الاستنزاف

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، ان الانحياز لإسرائيل أصبح استراتيجية ثابتة في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق.

وقالت “الشيخ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي إم سي"، إن ذلك الانحياز ظهر جليًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأضافت أن مصر لديها خبرة في هذا الملف وكان هناك إنحياز تام لاسرائيل في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، لأن اللوبيات الصهيونية هي المسيطرة على السياسة والإعلام في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن تلك اللوبيات تُسيطر على مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب دول الاتحاد الأوروبي، مُشيرًا إلى أن دول أوربا مؤخرًا تسير بطريقة عمياء خلف أمريكا، وتساءلت: "أين حقوق الإنسان فيما يحدث في غزة؟"..

نورهان الشيخ مساء دى ام سى فضائية دي ام سي الاراضي الفلسطينية المحتلة السياسة الأمريكية مصر

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