الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتخفيض 25٪؜.. افتتاح معرضين للسلع الأساسية فى المنصورة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الأحد، معرضين دائمين   بنطاق حي شرق بشارع الجيش أمام مبني الحي، وبنطاق حي غرب المنصوره بشارع عبدالسلام عارف لتوفير وبيع جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية. 
 

جاء ذلك بحضور  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.
 

وصرح المحافظ، بأنه سيتم افتتاح 19 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و30% لبعض السلع والمنتجات.

 

مختار: ٨٥٤ منفذا تم افتتاحهم على مستوى المحافظة


وأوضح مختار، أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذًا تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل (منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية).
 

وأشار المحافظ، إلي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 الي 25% وفي بعض السلع تصل إلي 30 % تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.
 

وأشار مختار، إلي أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة على مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ).
 

وأكد المحافظ، أن الهدف من المبادرة وفتح المعارض الدائمة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.
 

ووجه مختار، وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات.
 

كما وجه المحافظ،  بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه أضرار بالاقتصاد الوطني.

افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
افتتاح معرضين للسلع الاساسية بمدينة المنصورة
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حى غرب المنصورة تخفيض أسعار السلع الأساسية

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