الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقفة احتجاجية لمحاميّ الدقهلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

جانب من الوقفه الاحتجاجيه
جانب من الوقفه الاحتجاجيه لنقابة محامي جنوب الدقهلية

نظمت نقابة محامي جنوب الدقهلية اليوم الأحد وقفة تضامنية أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديدًا بأعمال الكيان الإسرائيلي الغاشم ضد المدنيين في غزة.

وشارك في الوقفة التضامنية محمد الغمري نقيب المحامين بجنوب الدقهلية وأحمد العساس نقيب قسم ثان المنصورة وإبراهيم وادي نقيب مركز المنصورة وحاتم عيطة نقيب قسم أول المنصورة ويسرى حمام نقيب طلخا وأحمد صبري موافي نقيب السنبلاوين وهبة صلاح رئيس لجنة المرأة بنقابة قسم ثان المنصورة وعدد من المحامين.  

ورفعوا أعلام فلسطين واللافتات المتضامنة مع أهالي غزة. ورد المحامون هتافات مناهضة لإرهاب دولة الاحتلال اسرائيل وما تقوم به من جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطيني.

وأعلن المحامون تأييدهم لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الحفاظ على الأراضي المصرية وقاموا في نهاية الوقفة بحرق العلم الاسرائيلي تعبيرًا عن غضبهم. 

 

 

نقابة محامين جنوب الدقهلية جنوب الدقهلية الدقهلية وقفة تضامنية مدينه المنصوره

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