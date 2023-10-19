مختار: مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل يضم طريق سيارات وممشى سياحي لأبناء الدقهلية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم أعمال التنفيذ الجارية في مشروع امتداد المشاية الجديد علي النيل والذي يضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بطول 1،250 متر.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة.



وقال المحافظ: "خالص شكري وتقديري لوزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية، والذي سيكون متنفسًا مروريًا ترفيهيًا. حيث تفقد "مختار" أعمال صب الخرسانة العادية لميل الجسر على طول القطاع، وأعمال صب البلاطات الخرسانية وأعمال فرد السن في باقي القطاع تمهيدًا لاستكمال أعمال صب الخرسانة المسلحة".

وأشاد بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين والقضاء على التكدس المروري.

وأكد أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة، لخلق متنفسٍ مروريٍ ترفيهيٍ جديد لأبناء مدينة المنصورة.

رئيس جامعة المنصورة يشارك فى ملتقى الآلكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية بتونس

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عبر تقنية Zoom في افتتاح ملتقى الآلكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية، والذي أقيم في دولة تونس. وتأتي مشاركة جامعة المنصورة في هذا الملتقى الهام في إطار دورها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الخارجية في مختلف المجالات الأكاديمية والابتكار والبحث العلمي.

كما شارك في جلسات الملتقى في اليوم الثاني، في جلسة العمل السابعة التي ترأسها دكتور عادل ضياف، مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة طرابلس، بمشاركة 6 جامعات من ليبيا وموريتانيا واليمن. وتم تقديم عرض عن الجامعة بفيديو تعريفي قصير، ثم شرح لأهم الإنجازات والكليات الحاصلة على الجودة والتميز، وعدد البحوث المنشورة والاستشهادات والتصنيف الدولي.

ويجدر بالذكر أنه تم تنظيم الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ورئيس اللجنة التحضيرية والعلمية، الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي، في دورته الأولى بمقر المنظمة في العاصمة تونس.

وافتتح الملتقى أعماله يوم الثلاثاء 17/10/2023 واستمر لمدة يومين بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عربية وعالمية والذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم البحث العلمي؛ لتنفيذ «الاستراتيجية العربية للبحث العلمي، والتكنولوجي، والابتكار»، التي أوكلت القمة العربية الثامنة والعشرون مهمة متابعة تنفيذها للمنظمة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة (37) رئيس جامعة ومؤسسات عربية وعالمية وحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس.

ويهدف ملتقى الألكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية للوصول إلى الإسهام الفعلي والعلمي للألكسو، والجامعات العربية، والهيئات، والمؤسسات العربية، والعالمية ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، بجانب تطبيق فعلي وعملي لآليات تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم مبادرات الجامعات العربية المشاركة المحققة للاستراتيجية، وفتح مزيد من التشاركية والتعاون بين الألكسو، والجامعات العربية، والهيئات، والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية العربية، والعالمية.

كما يهدف إلى تيسير تبادل الزيارات العلمية، والحراك العلمي العربي بين منتسبي الجامعات العربية من هيئات أكاديمية وبحثية؛ لنقل الخبرة والمعرفة وزيادة النتاج العلمي العربي، مع منتسبي المؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية العالمية، إلى جانب توسيع أوجه التعاون بين الألكسو والجامعات العربية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية العربية والعالمية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة.

جانب من الجوله

جانب من الجوله