الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي المنصورة يؤيدون قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

احتشاد المواطنين
احتشاد المواطنين

شهد ميدان المحافظة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، احتشاد الآلاف من أهالى المدينة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته بشأن القضية الفلسطينية ورفضه تهجير أهالى غزة وعدم التفريط فى سيناء.

وأكد محمود عبد العز هادي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز نبروه: “احنا مع الرئيس السيسي وندعمه في قراراته لصالح القضية الفلسطينية وأمن مصر”.

وطالب بضرورة إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.

وأكد المواطنون استعدادهم الكامل لدعم وتأييد كافة القرارات الرئاسية، وأن الشعب يقف خلف قيادته للحفاظ على الأمن القومي.

ميدان المحافظة مدينه المنصوره احتشاد الالاف من اهالى المدينة الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 179من قروض مشروعات شباب الخريجين

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة المنصورة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال

محافظ الدقهلية: تلافي الملاحظات الفنية للمعدات التي تحتاج إلى صيانة خلال 24 ساعة

رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور منظومة الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية للمستشفيات

محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم المادي للشباب لإقامة مشروعاتهم

منصة "أيادي مصر" بالدقهلية تشارك في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

جامعة المنصورة تصل للتصفيات النهائية بمبادرة "شباب من أجل التنمية"

السجن 15 سنة لحداد وزوجته هتكا عرض طفلة بالدقهلية

الأكثر قراءة

قاعة مجلس الشيوخ تضج بالتصفيق مع ذكر موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية

خطة تحرك جاهزة للبدء فى إنفاذ المساعدات إلى غزة.. تفاصيل لقاء شكرى بمارتن جريفيث

4 أدلة تفند الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

"مرابطون حتى الإغاثة".. وقفة أمام معبر رفح دعما لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الوطنية المصرية فى المعركة

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

محمد رفعت

تسوية.. لا تصفية!

جلال حمام

رسائل الرئيس السيسى إلى العالم

لواء.حمدى البطران

مصر.. وصفقة القرن

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. مكتب نتنياهو: إسرائيل لن تمنع مصر من إيصال المساعدات للفلسطينيين فى غزة

بايدن: طلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

وزير الخارجية: نُصر على دخول المساعدات لغزة.. وعلى الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين