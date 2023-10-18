أهالي المنصورة يؤيدون قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

شهد ميدان المحافظة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، احتشاد الآلاف من أهالى المدينة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قراراته بشأن القضية الفلسطينية ورفضه تهجير أهالى غزة وعدم التفريط فى سيناء.

وأكد محمود عبد العز هادي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز نبروه: “احنا مع الرئيس السيسي وندعمه في قراراته لصالح القضية الفلسطينية وأمن مصر”.

وطالب بضرورة إرسال المساعدات الموجودة فى معبر رفح باعتبار ذلك حق إنساني.

وأكد المواطنون استعدادهم الكامل لدعم وتأييد كافة القرارات الرئاسية، وأن الشعب يقف خلف قيادته للحفاظ على الأمن القومي.