محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 179من قروض مشروعات شباب الخريجين

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 179من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2023 وذلك بإجمالى 760 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.



وقال "مختار"، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 22 شاب وفتاة (14 من الذكور -8 من الإناث)، وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 119.5 مليون جنيه استفاد منها 13156شاب وفتاة ( 6255ذكور - 6901 أناث)، جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة..



توسيع قاعدة استفادة الشباب من القروض

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

كما شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء اصطفاف عدد من المعدات الهندسية للمراكز والمدن والاحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والساده رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

ووجه " مختار " لمدير عام الحملة الميكانيكية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة تلافي كافة الملاحظات الفنية للمعدات التي تحتاج الي صيانة خلال 24 ساعه والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الازمات والكوارث، وكلف إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بالمرور علي هذه المعدات مرة أخري والتأكد من تلافي هذه الملاحظات.

وأوضح " المحافظ " بأن لدينا ما يقرب من 1000 معدة متنوعة موزعين علي جميع الوحدات المحلية علي أتم الاستعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وهما كالتالي ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و16 متر و20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - عدد 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير)

وقال " مختار " لقد بلغت القيمة الاجمالية للمعدات التي تم شراؤها خلال ال 4 سنوات الماضية 1/2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.