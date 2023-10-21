السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة تشارك في ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد

وفد جامعه المنصوره.
وفد جامعه المنصوره.

شارك وفد جامعة المنصورة في فعاليات البرنامج التدريبي بملتقى إعداد القيادات الشابة الذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من ١٦حتى ١٩ من أكتوبر، وذلك تحت شعار "قادة الغد"، الذي جاء تنظيمه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التى تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

وشارك كلًا من  محمود راضى صالح معيد بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسيه بكلية الهندسة وأحمد محمد زايد مدرس مساعد أمراض التخاطب بقسم الأذن والحنجرة بكلية الطب ومحمود جمال السباعى مدرس مساعد بقسم الآثار القديمة بكلية الآداب وأيمن السيد عبدالعزيز مدرس مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم وأماني علي الحديدي المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق، وتضمن البرنامج التدريبى مجموعة من المحاضرات وورش العمل التوعوية والأنشطة المتنوعة.

برنامج الملتقى

واستضاف الملتقى أولى المحاضرات على يد اللواء مهندس حافظ محمود حسن، مساعدًا للشئون المالية والإدارية ونظم المعلومات بديوان عام  وزارة التجارة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وباحث في العلاقات الدولية ومنظمة الامن والسلم في الاتحاد الافريقي فى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

وكذلك في جلسة حوارية (وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة) على يد الشيخ يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص وزميل أكاديمية ناصر العسكرية وحاصل على وسام الجمهورية.

وجاءت مجموعة من ورش العمل التي كان من ضمنها (مهارات حل المشاكل واتخاذ القرار) نظمتها دكتور عبير قاسم نائب رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ورشة عمل عن مهارات العرض الفعال من دكتور آية عنان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، وانتهت ورش العمل ب (لغة الجسد) حيث شرح دكتور محمد الإمام خبير معتمد تنمية بشرية كيفية التواصل عن طريق بعض الايماءات وحركات الجسد للآخرين.

كما جاء على هامش البرنامج زيارة متحف الحضارات المصرية الذي تطوع فيه محمود جمال المدرس المساعد بقسم الآثار القديمه بكلية الآداب، بشرح وتوضيح المعالم الأثرية وتاريخها وكيف عاش المصري الفرعوني من حيث مأكله ومشربه واستخدامه لأدواته سواء في الزراعة أو الصناعة.

واختتم البرنامج بلقاء حواري مع النائب الدكتور سامي هاشم نائب مجلس النواب عن لجنة التعليم، حيث شاركت فيه أماني علي الحديدى المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق والمشرف العام لبرلمان جامعة المنصورة بحوار عن مدى أهمية ودور برلمان جامعة المنصورة وتحفيزهم على تفعيل هذا الدور والفرق بين انشطة اتحاد الطلبة وبين دور الطالب البرلماني، واختتم البرنامج بتوزيع الشهادات علي خريجي الجامعات من أعضاء الهيئة المعاونة المشاركة.

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وفد جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة فعاليات البرنامج التدريبى ملتقى إعداد القيادات الشابة

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