رفع 9200 طن مخلفات فى حملة مكبرة بمدينة الجمالية بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انتهاء أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بمركز ومدينة الجمالية، وذلك بمشاركة 9 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

وأوضح مختار، أنه تم رفع 8300 طن مخلفات صلبة و900 طن مخلفات بلدية من كافة المناطق بنطاق مدينة والقرى التابعة لرئاسة مركز الجمالية والتخلص الآمن منها.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أنه بالتنسيق مع المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة الجمالية ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة شملت مراكز المطرية المنزلة ميت سلسيل الكردي ودكرنس ومحلة الدمنة زمنيه النصر وبلقاس وبني عبيد.



تفاصيل الحملة المكبرة

حيث باشرت الحملة أعمالها بمعاونة معدات النظافة ما بين سيارات حموله 20 طن و10 طن لوادر، وذلك بمشاركة جهاز النظافة والتجميل واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل حيث شمل العمل رفع نواتج التطهير من مواقع عديدة شملت حرم طريق البحر من اول مسجد الخلفاء الراشدين حتي كوبري الجماليه وحرم طريق البحر من الجماليه/ المنزله وحرم طريق ليسا الجماليه بدايه من خلف المؤسسه حتي عزبه نور الدين وخندق الجزيره، وكذا خندق المستودع وخندق عزبه الخميس والبوطنه ومن علي مصرف عزبه الريس حتي مضرب ارز عبد الله وايضا رفع تجمعات قمامه خندق امام مخبز فتحي عبد الله وحرم طريق عزبه الرفاعي ومصرف الطويل البحري بليسا الجماليه وترعه الحمرا من أمام المعهد الديني ومصرف الجماليه _ اسكندريه الجديده ورفع تجمعات قمامه داخل عزبه حافظ باسكندريه الجديده وبطريق الجماليه ميت مرجا سلسيل والبحر القديم بقريه ميت مرجا سلسيل ومن طريق داير الناحيه وجسر البحر الصغير وترعه طريق الهنيشه بقريه المحلاوي.