قصواء الخلالي تشيد بجهود مصر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني يشعر بالضيق والغضب من دور مصر الفاعل في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأشادت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بجهود مصر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية رغم محاولات الاحتلال عرقلتها.

وقالت "الخلالي" إن الكيان الإسرائيلي يمر بأزمة كبيرة بعد أن تلقى ضربة موجعة من الفصائل الفلسطينية في شهر أكتوبر، وأن شعبه يتظاهر ضد حكومته المتخبطة والمستبدة.

وأضافت أن هناك نزوحًا للإسرائيليين من الأراضي المحتلة بسبب خوفهم من المقاومة الفلسطينية.