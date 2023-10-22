الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي تشيد بجهود مصر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الكيان الصهيوني يشعر بالضيق والغضب من دور مصر الفاعل في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وأشادت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، بجهود مصر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية رغم محاولات الاحتلال عرقلتها.

وقالت "الخلالي" إن الكيان الإسرائيلي يمر بأزمة كبيرة بعد أن تلقى ضربة موجعة من الفصائل الفلسطينية في شهر أكتوبر، وأن شعبه يتظاهر ضد حكومته المتخبطة والمستبدة.

 وأضافت أن هناك نزوحًا للإسرائيليين من الأراضي المحتلة بسبب خوفهم من المقاومة الفلسطينية.

الإعلامية قصواء الخلالى القضية الفلسطينية مصر في المساء مع قصواء الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية الكيان الاسرائيلي

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