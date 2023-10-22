الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تفرض إرادتها وتدخل شاحنات المساعدات إلى غزة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

قالت الإعلامية إيمان الحويزي، إن مصر كانت تسعى منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة، لفتح معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تراصت أكثر من 200 شاحنة في انتظار دخولها إلى المعبر.

 

وأضافت الحويزي، أثناء عرضها على شاشة “القاهرة الإخبارية”، لقطات دخول شاحنات المساعدات إلى غزة للمرة الثالثة، منذ إصلاح المعبر، أنه حدثت انفراجة بعد أيام من الانتظار، عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي الأمريكي، والدولة المصرية فرضت إرادتها واستطاعت أن تدخل الشاحنات إلى قطاع غزة. 

دخول شاحنات مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

وتنضم الشاحنات التي دخلت مساء اليوم الأحد، إلى الشاحنات التي دخلت سابقًا أمس، وصباح اليوم، وفقًا لاتفاق مصري إسرائيلي أمريكي، بموجبها دخلت قوافل الشاحنات إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والمواد الغذائية، بعد إصلاح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأدوات ومعدات مصرية، وبدأت دخول القوافل والشاحنات.

 وكانت مصر رفضت السبت قبل الماضي الموافق 14 أكتوبر، أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وأكدت أن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وقال شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، إن الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا.

 

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

كواليس محاولة الاحتلال الفاشلة لاقتحام غزة بريًا (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" تعرض اللقطات الأولى لدخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة الآن

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

حرب محتملة تلوح في الأفق.. مسيرات إسرائيلية تحلق بسماء لبنان تنذر بالأسوأ

إيمان الحويزي رفح العدوان الإسرائيلى غزة مساعدات إنسانية

مواد متعلقة

حرب محتملة تلوح في الأفق.. مسيرات إسرائيلية تحلق بسماء لبنان تنذر بالأسوأ

نتنياهو: ماكرون ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع

مسئول فلسطيني: الأونروا رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم خدمات

وزير التنمية الفلسطينى: 70% من سكان غزة هُجروا و160 ألف منزل دمرت

مندوب فلسطين: سنقدم قائمة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلى فى المحاكم الدولية

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: قمة القاهرة للسلام شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات