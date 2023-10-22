مصر تفرض إرادتها وتدخل شاحنات المساعدات إلى غزة (فيديو)

قالت الإعلامية إيمان الحويزي، إن مصر كانت تسعى منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة، لفتح معبر رفح وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث تراصت أكثر من 200 شاحنة في انتظار دخولها إلى المعبر.

وأضافت الحويزي، أثناء عرضها على شاشة “القاهرة الإخبارية”، لقطات دخول شاحنات المساعدات إلى غزة للمرة الثالثة، منذ إصلاح المعبر، أنه حدثت انفراجة بعد أيام من الانتظار، عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي الأمريكي، والدولة المصرية فرضت إرادتها واستطاعت أن تدخل الشاحنات إلى قطاع غزة.

دخول شاحنات مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة

وتنضم الشاحنات التي دخلت مساء اليوم الأحد، إلى الشاحنات التي دخلت سابقًا أمس، وصباح اليوم، وفقًا لاتفاق مصري إسرائيلي أمريكي، بموجبها دخلت قوافل الشاحنات إلى قطاع غزة محملة بالأدوية والمواد الغذائية، بعد إصلاح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بأدوات ومعدات مصرية، وبدأت دخول القوافل والشاحنات.

وكانت مصر رفضت السبت قبل الماضي الموافق 14 أكتوبر، أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وأكدت أن الموقف المصري واضح وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وقال شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، إن الأجانب انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية، ليغادروا من حيث أتوا.