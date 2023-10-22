الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حرب محتملة تلوح في الأفق.. مسيرات إسرائيلية تحلق بسماء لبنان تنذر بالأسوأ

جيش الإحتلال
جيش الإحتلال

قال وجدي العريضي الكاتب الصحفي اللبناني، إن لبنان يعيش في حالة حرب، والحدود الجنوبية للبنان مشتعلة بين هدوء حذر وقصف وعمليات عسكرية وكر وفر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المسيرات الإسرائيلية التي حلقت في سماء لبنان، تمثل تضغط على لبنان والحكومة اللبنانية وتأكيد أن إسرائيل جاهزة للحرب والعدوان على لبنان في حال أقدم حزب الله على الجهة الجنوبية. 

 

كل الاحتمالات واردة في لبنان

وأضاف: "كل الاحتمالات واردة في لبنان، إما على صعيد فتح جبهة جنوبية، أو قصف إسرائيل لأي مرفق حيوي في لبنان، والطائرات المدنية اللبنانية أرسلت إلى قبرص وتركيا وعدد من دول الجوار، شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى بيروت، البعثات الدبلوماسية أجلت عائلاتها، الحرب واقعة لا محالة".

وأوضح أن اللعبة ضمن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل، أما القوى السياسية لا حول لها ولا قوة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال "نحن ليس من نقرر الحرب، حزب الله هو من يقرر الحرب والسلم لديه القدرة والقرار".

وأشار إلى أنه وفقا لمعلوماته، فإن حسن نصر الله، يتلقى تقارير يومية من غزة، من قيادة حماس عن الأوضاع الداخلية، وسيتدخل في حال حصل اجتياح بري لغزة.

وختم: "لبنان لم يعد في مقدوره يتحمل من مزيد، الدول لم تساعدنا كما ساعدتنا في حرب يونيو 2006، لبنان دفع ثمنًا كبيرًا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وندين العدوان على أبنائنا في غزة، لكن وضع لبنان صعب، عدة عوامل يأخذها حزب الله في حسبانه، لكن كل الأمور واردة".

اقرأ أيضًا: 

 

جيش الاحتلال: مقتل جندى إسرائيلى خلال التوغل فى غزة

كواليس محاولة الاحتلال الفاشلة لاقتحام غزة بريًا (فيديو)

لبنان حالة حرب الحدود الجنوبية للبنان القاهرة الإخبارية المسيرات الإسرائيلية

مواد متعلقة

نتنياهو: ماكرون ورئيس وزراء هولندا يزوران إسرائيل هذا الأسبوع

مسئول فلسطيني: الأونروا رفعت يدها عن إدارة المراكز الإيوائية لا تقدم خدمات

وزير التنمية الفلسطينى: 70% من سكان غزة هُجروا و160 ألف منزل دمرت

مندوب فلسطين: سنقدم قائمة بأسماء شهداء العدوان الإسرائيلى فى المحاكم الدولية

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: قمة القاهرة للسلام شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية" ترصد الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على غزة

الأكثر قراءة

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات