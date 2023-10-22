حرب محتملة تلوح في الأفق.. مسيرات إسرائيلية تحلق بسماء لبنان تنذر بالأسوأ

قال وجدي العريضي الكاتب الصحفي اللبناني، إن لبنان يعيش في حالة حرب، والحدود الجنوبية للبنان مشتعلة بين هدوء حذر وقصف وعمليات عسكرية وكر وفر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المسيرات الإسرائيلية التي حلقت في سماء لبنان، تمثل تضغط على لبنان والحكومة اللبنانية وتأكيد أن إسرائيل جاهزة للحرب والعدوان على لبنان في حال أقدم حزب الله على الجهة الجنوبية.

كل الاحتمالات واردة في لبنان

وأضاف: "كل الاحتمالات واردة في لبنان، إما على صعيد فتح جبهة جنوبية، أو قصف إسرائيل لأي مرفق حيوي في لبنان، والطائرات المدنية اللبنانية أرسلت إلى قبرص وتركيا وعدد من دول الجوار، شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى بيروت، البعثات الدبلوماسية أجلت عائلاتها، الحرب واقعة لا محالة".

وأوضح أن اللعبة ضمن قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل، أما القوى السياسية لا حول لها ولا قوة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال "نحن ليس من نقرر الحرب، حزب الله هو من يقرر الحرب والسلم لديه القدرة والقرار".

وأشار إلى أنه وفقا لمعلوماته، فإن حسن نصر الله، يتلقى تقارير يومية من غزة، من قيادة حماس عن الأوضاع الداخلية، وسيتدخل في حال حصل اجتياح بري لغزة.

وختم: "لبنان لم يعد في مقدوره يتحمل من مزيد، الدول لم تساعدنا كما ساعدتنا في حرب يونيو 2006، لبنان دفع ثمنًا كبيرًا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وندين العدوان على أبنائنا في غزة، لكن وضع لبنان صعب، عدة عوامل يأخذها حزب الله في حسبانه، لكن كل الأمور واردة".

اقرأ أيضًا: