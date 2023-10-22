كواليس محاولة الاحتلال الفاشلة لاقتحام غزة بريًا (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لا خيار آخر أمام الاحتلال سوى الدخول بريًا لقطاع غزة، وهذا بسبب طبيعة غزة المطلة على ساحل البحر، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستمر في القصف من أجل إجبار المدنيين على الخروج من القطاع.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن قوات تابعة لجيش الاحتلال حاولت الدخول بريًا من منطقة "كسوفيل" الواقعة بين دير البلح وخان يونس، ولكن المقاومة طردتهم للداخل وقصفت إحدى الدبابات التابعة لهم.