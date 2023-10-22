الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كواليس محاولة الاحتلال الفاشلة لاقتحام غزة بريًا (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لا خيار آخر أمام الاحتلال سوى الدخول بريًا لقطاع غزة، وهذا بسبب طبيعة غزة المطلة على ساحل البحر، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يستمر في القصف من أجل إجبار المدنيين على الخروج من القطاع.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن قوات تابعة لجيش الاحتلال حاولت الدخول بريًا من منطقة "كسوفيل" الواقعة بين دير البلح وخان يونس، ولكن المقاومة طردتهم للداخل وقصفت إحدى الدبابات التابعة لهم.

استاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب جامعة القدس غزة 90 دقيقة الإحتلال الإسرائيلي

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