سعيد عكاشة يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسرائيل تستخدم الضربات الجوية لإخلاء المناطق التي تستهدفها بريًا، وأنها تحاول استنزاف قدرات حماس العسكرية والصاروخية من خلال شن هجمات مكثفة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي حشد نحو 400 ألف جندي يمكنهم تغيير مواقعهم بسهولة.

وأضاف عكاشة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل لا تبالي بالخسائر المدنية في صفوف الفلسطينيين، وأن بعض المسؤولين الإسرائيليين قارنوا حماس بتنظيم داعش، وأنهم لا يستحقون أبسط حقوق الإنسان، مثل الطعام والماء والدواء.

وأردف عكاشة، أن الرأي العام الإسرائيلي يدعم الحرب على غزة، ويطالب بالإطاحة بحكم حماس، ويحمل نتنياهو مسؤولية ما يحدث، وأن شعبيته انخفضت بشكل كبير في الداخل الإسرائيلي، متوقعا أن يواجه محاكمة بتهمة التقصير في إدارة الأزمة.

واختتم بالقول إن إسرائيل تعيش حالة من الفشل والانهيار، وأنها لن تستطيع الاستمرار في حكمها، مشيرًا إلى أنها سبق وأن محكمة بعض قادتها بعد حرب أكتوبر عام 1973.