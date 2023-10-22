المرشح الرئاسي مايك بنس: لا يمكن لإسرائيل وفلسطين أن يتعايشا معًا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، مايك بنس، الأحد، “لا يمكن لإسرائيل وحماس أن تتعايشا”.

أضاف بنس، وفق شبكة سي إن بي سي“أؤمن حقًا أنه في هذه اللحظة أنه يجب على أمريكا أن ترسل نداء واضحًا بأننا سنقف مع إسرائيل في كل خطوة على الطريق، بينما يفعلون ما يجب القيام بهن، مشيرًا إلى أنه اتفق مع ما قاله أحد المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً حيث إنه لا يمكن لإسرائيل وحماس أن يتعايشا".

ومضى في إدانة النهج الحالي لإدارة جو بايدن تجاه أزمة الرهائن، قائلاً: “أرحب بالإفراج عن الرهينتين الأمريكيتين هذا الأسبوع، أنا ممتن لذلك، الا انه يجب الضغط للافراج عن المزيد من الرهائن .

حثت إدارة جو بايدن إسرائيل على تأخير غزوها البري لغزة للسماح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حماس ولدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال مصدر مطلع: "ضغطت [الإدارة] على القيادة الإسرائيلية للتأجيل بسبب التقدم المحرز على جبهة الرهائن" والحاجة إلى إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة.

ونفى مسؤول إسرائيلي كبير أن الولايات المتحدة تسعى إلى تأخير الغزو البري الإسرائيلي على غزة، وقال لشبكة CNN: “نحن ننفي هذا التقرير، ولذا لدينا حوار ومشاورات وثيقة مع الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالعملية البرية”.

وتتزايد الضغوط على إسرائيل للتفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي، الأحد، أن أكثر من 212 شخصا محتجزين في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه شبكة "إن بي سي" الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تأمل" في إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس.