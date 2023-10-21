تايمز أوف إسرائيل: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لتأخير الهجوم البرى على غزة

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية تضغط على إسرائيل لتأخير الهجوم البري على قطاع غزة، خشية من إحباط جهود تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

الغزو البري أمر محتمل

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دون الكشف عن هويته: تدرك الحكومات أن الغزو البري أمر محتمل للغاية، ولا تطلب من إسرائيل عدم شن أي غزو على الإطلاق، وبدلًا من ذلك يجب الانتظار لمحاولة معرفة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الإضافية يمكن أن تنجح، على حد تعبيره.

تأمين إطلاق سراح الرهائن

وأكد أن الحكومات الغربية التي تضغط حاليًا بهدوء على إسرائيل، لديها مواطنون من بين المفقودين، وتعتقد أنه كلما مر المزيد من الوقت، كلما أصبح من الصعب تأمين إطلاق سراح الرهائن.

إخلاء مدارس من النازحين في قطاع غزة

وفي وقت سابق، نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إصدار أي أمر بإخلاء مدارس من النازحين في قطاع غزة، التي تشهد حربًا إسرائيلية منذ السابع أكتوبر.

وقالت مديرة التواصل والإعلام في وكالة أونروا، جولييت توما، فى تصريح لقناة "المملكة" الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوكالة لم تطلب إخلاء أية مدرسة ولم تدلِ بتصريحات رسمية بشأن ذلك.

وأوضحت توما أن الوكالة أبلغت مجتمعات محلية عن طريق موظفين محليين عن أخبار ومعلومات وصلتها بطريقة غير رسمية عن إمكانية تعرض بعض المدارس لخطر، ووضعتهم بصورة ذلك.