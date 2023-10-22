باحثة سياسية تكشف سبب قلق أمريكا من نشوب حرب إسرائيلية

قالت إيمان شويخ، أكاديمية وباحثة سياسية، إن أمريكا تقلق لأن الحرب لو بدأت في المنطقة ستكون مفتوحة، وذلك لأنها ستضم الفصائل الفلسطينية وحزب الله.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاطر من تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، صباح اليوم والتي أكد خلالها أنه إذا أراد حزب الله التصعيد فسيكون الرد عنيفًا.

وأكدت أن الرهان أن تبقى الأمور وفقًا لهذه الوتيرة على الحدود اللبنانية الفلسطينية أو في داخل غزة، مشيرة إلى أن حزب الله كان يقول إنه سيتدخل إذا حدثت عملية برية في غزة ويبدوا أنها دفنت قبل أن تبدأ وفقا لتصريحات إسرائيلية، ويبدو أن هناك فشلًا ذريعًا من الجانب الإسرائيلس وعدم وجود خطة وخوفًا من مواجهة حماس.

الاتهامات تواجه نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي

وتابعت، أن الاتهامات تتجه إلى نتنياهو والجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، بأنهم ليس لديهم رؤية سياسية واضحة والعملية التي قامت بها حماس أسرت بها الكثير من الإسرائيليين.