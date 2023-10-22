الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة أرسلت منظومة صواريخ "ثاد" للمنطقة تحسبًا للتصعيد

البنتاجون
البنتاجون

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن وزير الدفاع الأمريكي حذر من التصعيد المحتمل  في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك عسكريًا إذا تعرض مواطنوها للاعتداء في أي مكان حول العالم.

وأضاف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن البنتاجون أعلن إرساله منظومة صواريخ ثاد لمنطقة الشرق الأوسط تحسبًا لتصاعد الموقف.

وتابع، أنه يوجد 2000 عسكري في وضع الاستعداد لحين حدوث أي اعتداء والولايات المتحدة تستعد للأسوأ ولظهور أي بوادر قد تظهر.

التعقيدات السياسية فى الولايات المتحدة

وأشار إلى أن هناك تعقيدات سياسية كبيرة في الولايات المتحدة في هذا التوقيت، فهى مضطرة لتقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا على حد سواء والمساعدات الأوكرانية هى الأكبر لأنها ترى الخطر الروسي هو الأكبر على الديمقراطية الأمريكية وأن المساعدات التي تقدمها لإسرائيل هى لمحاربة الإرهاب. 

القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة منظومة صورايخ ساد منطقة الشرق الأوسط 2000 عسكري اعتداء

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