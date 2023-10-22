"عضو التحالف الوطنى": جمعنا 2000 طن من المساعدات لسكان غزة

علق محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات قمة القاهرة للسلام.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن ما تم التبرع من مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية لسكان قطاع غزة لم يفسد.

وأضاف أنه تم تسليم معظم المواد الطبية لوزارة الصحة للتعامل معه بكل حرص حفاظًا عليه، موضحًا أن المساعدات القادمة من الخارج لا تقارن بما تم تجميعه في مصر، متابعًا: "متجيش خمس مصر، بس الفرق شاسع جدًا، إحنا جمعنا 2000 طن كمصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأشار إلى أن ذلك يدل أن المصريين في ضهر الشعب الفلسطيني دائمًا على المستوى الشعبي والسياسي، وكل الجمعيات والمؤسسات لديها أعداد كبيرة من التبرعات للشعب الفلسطيني، وكل المصريين لديهم شعور لا يوصف تجاه أشقائهم في غزة.