الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تضامنًا مع أهل غزة.. أحمد حلمى: "لو تعبان من مناظر الحرب تخيل اللى عايشينها"

احمد حلمي
احمد حلمي

يواصل الفنان أحمد حلمي اهتمامه بالتضامن مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاشم، منذ بدء التصعيد  يوم 7 أكتوبر الماضي، مما راح ضحيته آلاف الأبرياء من أهل غزة.

وشارك حلمي منشورا عبر خاصية ستوري على انستجرام وعلق قائلًا: لو مضايق من مناظر الحرب في الأخبار تخيل الناس اللي عايشينها.

 

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وسبق أن، نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

القضية الفلسطينية أهل غزة غزة لكيان الصهيوني الكيان الصهيوني الغاشم التصعيد احمد حلمى

مواد متعلقة

الليلة.. مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب ضيوف قصواء الخلالى

ليلى علوى تُشارك فى حملة "تراحم" لدعم أهالى قطاع غزة (فيديو)

6 نوفمبر.. هاني شنودة ضيف "sold out interviews" مع محمود سعد

قناة الحياة تذيع مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر.. اليوم

عن حزن حفيدتها.. بدرية طلبة: "شكرًا للمدرسة اللى بتزرع فيهم الوطنية"

وليد فواز عن "صوت وصورة": "ردود الأفعال عظيمة"

من باريس.. نادين نسيب نجيم: "الله ينصر فلسطين" (فيديو)

أخرها "فرقة الموت".. سماح أنور تواصل نشاطها بـ 4 أعمال فنية

الأكثر قراءة

وزير الإعلام الفلسطينى السابق: هذه آخر أيام نتنياهو فى الحكومة الإسرائيلية

المتحدث العسكرى: إصابة برج مراقبة على الحدود بشظايا قذيفة بالخطأ.. والجانب الإسرائيلى يبدى أسفه

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

مصر تواصل دعم فلسطين.. حافلات التحالف الوطنى للتنمية تدخل غزة من معبر رفح (فيديو)

جيش الاحتلال: هناك مخاطر لخوض عملية برية فى غزة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات