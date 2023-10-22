تضامنًا مع أهل غزة.. أحمد حلمى: "لو تعبان من مناظر الحرب تخيل اللى عايشينها"

يواصل الفنان أحمد حلمي اهتمامه بالتضامن مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الغاشم، منذ بدء التصعيد يوم 7 أكتوبر الماضي، مما راح ضحيته آلاف الأبرياء من أهل غزة.

وشارك حلمي منشورا عبر خاصية ستوري على انستجرام وعلق قائلًا: لو مضايق من مناظر الحرب في الأخبار تخيل الناس اللي عايشينها.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وسبق أن، نجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت أمس السبت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وعبرت نحو 20 شاحنة من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث من المقرر أن تكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.