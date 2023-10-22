الاتحاد في دوري نايل يكرر انطلاقته في موسم 2018 – 2019

فلت نادي الاتحاد السكندري من السقوط في فخ الهزيمة في مباراتين متتاليتين في بطولة دوري نايل بسيناريو طبق الأصل إذ بعد أن كان يتأخر الإتحاد بهدفين يتمكن من ادراك التعادل أي نجح في احداث ريمونتادا في مرتين متتاليتين، وهذا أمر جيد.

الاتحاد يحدث ريمونتادا مرتين

ففي الأسبوع الرابع أمام نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء والشهرة على استاد غزل المحلة تأخر الاتحاد بهدفين في الدقيقتين 13، و39 سجلهما نفس اللاعب حسام أشرف، ونجح الإتحاد في العودة إلى المباراة بتحقيقه التعادل عن طريق اللاعبين الغاني بنيامين برنارد بواتينج بتسجيله الأول في الدقيقة 45 + 1، وإسلام سليمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وقبله في الأسبوع الثالث أمام نادي الجونة الصاعد حديثا كذلك إلى دوري الأضواء والشهرة على ستاد الأسكندرية تأخر الإتحاد بهدفين أحرزهما نفس اللاعب المغربي أحمد بلحاج في الدقيقتين 13، و50، واستطاع الإتحاد أن يصل إلى التعادل باحرازه هدفين بواسطة نفس اللاعب الأنجولي جوب مابولولو، الهدف الأول الأول كان في الدقيقة 70 أما الثاني، فكان في الدقيقة 90 + 9 من ضربة جزاء.

الاتحاد يجمع 5 نقاط

عموما جمع الاتحاد في الأسابيع الأربعة الأولى 5 نقاط فقط من انتصار وحيد تحقق على نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الأول، والتعادلين الإيجابيين مع كل من الجونة، والبلدية في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد نادي الإسماعيلي بنتيجة 1 – 3 في الأسبوع الثاني.

سجل الإتحاد 6 أهداف بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد منها 4 أهداف عن طريق مابولولو بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

الإتحاد في موسم 2018 - 2019

كان آخر موسم حصد فيه الإتحاد 5 نقاط في الأسابيع الأربعة الأولى 2018 – 2019 حيث تغلب على الإسماعيلي بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الثالث، وتعادلين إيجابيين مع كل من نادي المقاولون العرب بنتيجة هدف لمثله في الأسبوع الأول، والنادي المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين لكل منهما في الأسبوع الرابع في حين تعرض لخسارة واحدة لكن بنتيجة ثقيلة 1 – 5 أمام نادي الزمالك في الأسبوع الثاني.

أحرز الاتحاد 5 أهداف في حين اهتزت شباكه بـ7 أهداف.

أنهى الاتحاد هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 39 نقطة جمعها من 9 انتصارات، و12 تعادلا بينما تلقى 13 هزيمة.

الاتحاد مع زوران

انطلاقة الإتحاد في الموسم الحالي تحت قيادة فنية من طارق العشري أقل كثيرا من انطلاقة الإتحاد في الموسم الماضي بقيادة فنية من الصربي البرتغالي زوران مانولوفيتش الذي حصد معه الإتحاد 9 نقاط في الأسابيع الأربعة الأولى من 3 انتصارات تحققت متتالية من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الثالث على أندية أسوان بنتيجة هدف دون مقابل، والداخلية بنتيجة هدفين نظيفين، وطلائع الجيش بنتيجة 1 – 3 على الترتيب، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمة واحدة على يد نادي غزل المحلة بنتيجة هدفين دون رد في الأسبوع الخامس.

أحرز الإتحاد 6 أهداف أما مرماه، فلم يدخله سوى 3 أهداف.

وفي النهاية احتل الإتحاد المركز الثامن بـ43 نقطة جناها من 12 انتصارا، و7 تعادلات في حين تعرض لـ15 خسارة.

بعد هذه البداية غير القوية من الإتحاد في الموسم الحالي هل يستطيع أن ينهي الدوري في مركز متقدم مع العلم أن أفضل مركز حققه الإتحاد في المواسم الثمانية الأخيرة كان السابع في موسم 2020 – 2021.