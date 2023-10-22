دورى نايل.. الإسماعيلى يستضيف فاركو فى المهمة الأولى لخالد جلال

يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل.

الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط من الفوز على الاتحاد 3-1 والهزيمة أمام إف سي زد بهدف دون رد وأمام الأهلي 1-3 وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة السابعة والابتعاد عن المركز المتأخرة.

مباراة مهمة للإسماعيلى

إيهاب جلال يدرك أهمية مباراة اليوم خاصة في وجود جهاز فني جديد لفريق فاركو لذلك حرص عل شحن لاعبيه معنويا وطالبهم لاستغلال المساندة الجماهيرية لتحقيق الفوز.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار28 لاعبا دخلوا معسكرا مغلقا وسيتم اختيار 20 منهم في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد نصر ومحمد هاشم وأحمد محسن وإياد العسقلاني، وحمدي النقاز وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعبد الله حسن ومحمد مخلوف وعماد حمدي ومحمد حسن ونادر فرج، وعبد الله السعيد وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وأحمد وجيه ومصطفى فارس وعبد الله حسني وعبد الرحمن مجدي وباسم مرسي ومروان حمدي وحسن صابر وياو أنور.

المهمة الأولى لخالد جلال مع فاركو

على الجانب الآخر، يحتل فاركو المركز السادس برصيد نقطة واحدة من التعادل مع سيراميكا كليوباترا 2-2، والهزيمة أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين، وأمام المصري بهدف دون رد ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار الأول في دوري نايل.

المباراة هى الأولى لخالد جلال المدير الفني لفريق فاركو الذي تولى المسئولية بعد رحيل البرتغالي برونو روماو، ويسعى خالد جلال لبداية قوية مع الفريق لانتشاله من قاع جدول الدوري.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده حسن رمضان ومصطفى حسين ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.