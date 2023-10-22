دوري نايل.. فيوتشر يواجه بيراميدز في مباراة قمة مبكرة

يحل بيراميدز ضيفا على فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم، باستاد القاهرة، في مباراة قمة بالأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل.

المباراة تعتبر مواجهة قمة مبكرا بعد البداية القوية للفريقين الذين لم يعرفا طعم الهزيمة في الأسابيع الثلاث الأولى في دوري نايل وستكون هناك مواجهة برتغالية خارج الخطوط بين ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر وجايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، وداخل الملعب ستكون المواجهة قوية بن هجوم الفريقين الذي يضم عددًا كبيرا من النجوم .

مودرن فيوتشر يسعى لتأكيد الصدارة

فريق مودرن فيوتشر بقيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو يتصدر جدول الدوري بالعلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات بالفوز على فاركو 2- صفر والداخلية 2-1 وطلائع الجيش 2- صفر وسجل ستة أهداف ودخل مرماه هدفا واحدا ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتأكيد انفراده بقمة جدول الدوري.

بيراميدز يسعى للوصول للقمة

ويحتل بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المركز الخامس برصيد سبع نقاط من الفوز على البنك الأهلي وانبي بنتيجة واحدة 1- صفر ةالتعادل مع الزمالك 2-2 ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة والانفراد بقمة جدول دوري نايل.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد توفيق ووليد الكرتي ومحمود أوكا ومهند لاشين وعبد الله السعيد وسيف جعفر ورمضان صبحي ويوسف أسامة ومصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي ودودو الجباس.

وشهدت القائمة غياب علي جبر والبوركيني إبراهيم بلاتي توريه وأحمد فتحي لأسباب فنية وإبراهيم عادل ومحمد رضا بوبو للإصابة.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده عماد العقاد ومحمد عاطف الزناري ومعهم أحمد جمال حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومصطفى والشهدي مساعد حكم فيديو.