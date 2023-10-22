الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم أصاب مواطن بعاهة مستديمة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم، متهم أصاب مواطن بعاهة مستديمة،  بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم

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يذكر أن المتهم قام  بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض، حيث تبين حدوث مشاجرة بين  المجني عليه "م.س.ع" عامل وبين شقيقة المتهم "ا.م.ع" بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تناهي الي سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة ب في الإبهام الأيمن.

محكمة جنايات الإسكندرية عاهة مستديمة المصاريف الجنائية المستشار محمد رفعت جبر المجني عليه حدوث مشاجرة

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