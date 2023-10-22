الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: الرئيس السيسي يرفض طلب أمريكا بنقل 50 شخصًا من غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد بالرفض على طلب من الولايات المتحدة لنقل 50 أمريكيا من غزة إلى مصر، موضحًا: "الرئيس شدد خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي على أنه لا يمكن السماح بعبور أحد من غزة إلا في حالة وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، التي تقدم برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، خالف كل البروتوكولات في لقائه بوزير خارجية أمريكا وأذاع المباحثات على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن هذا الموقف زاد من شعبية الرئيس السيسي بين المصريين وأظهر دعمه للقضية الفلسطينية.

وأكد الخبير والمفكر الاستراتيجي: "مصر لديها موقف واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، وترفض التهجير القسري والعدوان على غزة والانتهاكات بحق المواطنين".

الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة وزير الخارجية الامريكي اللواء سمير فرج القضية الفلسطينية

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