الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"انسحبت دون مركباتها".. تفاصيل اشتباك "حماس" وقوات الاحتلال فى خان يونس

اشتباك حماس وقوات
اشتباك "حماس" وقوات الاحتلال في خان يونس

قالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، اليوم الأحد إن مقاتلي حماس اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فيما يبدو أنها واحدة من المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأكدت في بيان لها، أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين ودبابة في كمين أعدوه لها، مما أجبر قوات الاحتلال على التراجع دون مركباتهم.

الفرار سيرا على الاقدام 

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وقالت كتائب القسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن جنود القوة الصهيونية الذين سقطوا في كمين خان يونس خرجوا من آلياتهم ولاذوا بالفرار شرق السياج سيرا على الأقدام".

من جانبه، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إن "أعيرة نارية أطلقت على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين كانوا يعملون غرب السياج الأمني في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم".

وأكد جيش الاحتلال أن قواته كانت تعمل داخل غزة خلال الحادث.، حسبما أفادت “سي ان ان”. 

كتائب القسام حماس إسرائيل فلسطين قطاع غزة

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