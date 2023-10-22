الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج: "حماس" جاهزة لمواجهة الاجتياح البرى لقطاع غزة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الاحتلال يُخطط لشن اجتياح بري لقطاع غزة، مُشيرًا إلى أن “حماس” تتأهب للدفاع عن القطاع.

وأوضح “فرج” في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل تخشى ردة فعل حماس، التي تمكنت من تدمير دبابة إسرائيلية اخترقت الحدود أمس.

وأضاف الخبير والمفكر الاستراتيجي، أن الإدارة الأمريكية نبهت إسرائيل من حجم الخسائر المتوقعة التي ستتكبدها حال تنفيذ الاجتياح البري، مؤكدًا أن أفراد حركة “حماس” مدربون على حرب المدن وسيكبدون قوات الاحتلال خسائر غير مسبوقة.

اللواء سمير فرج إسرائيل غزة صالة التحرير صدى البلد حماس

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