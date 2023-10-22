الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالأمراض الصدرية؟

مرضى الحساسية
مرضى الحساسية

يصاب عادة مرضى الحساسية والأمراض الربوية ، بالفيروسات خلال فترة تغيير الطقس، وخاصة في فصل الخريف، وينصح المختصين مرضى الأمراض الصدرية، بعدة نصائح لتفادي الإصابة بالفيروسات.

بالتزامن مع الرياح المحملة بالأتربة.. 6 نصائح للوقاية من أمراض الربو

نصائح للوقاية من الأمراض الصدرية

ينصح المختصين بتجنب التعرض للهواء الشديد، والعطور والبخور، أية روائح نفاذة سواء طيبة أو كريهه ، وخاصة المبيدات الحشرية ومعطرات الجو، وتناول السوائل الدافئة، مثل الينسون والنعناع والتليو وأوراق الجوافة ، والبعد عن المشروبات الباردة المثلجة، تجنب السجاد الصناعي، خاصة للأطفال المصابين بالأمراض الصدرية ، و تناول عسل النحل الطبيعى على الريق بوضع ملعقة صغيرة على كوب من الماء الدافئ صباحا، وإزالة الأتربة بالمنزل أولًا بأول بفوطة مبللة، والبعد عن رائحة الكلور في حالة الإصابة بالحساسية، لتجنب الإصابة بالربو، وتجنب الخروج، إذا كان الهواء محملًا بالأتربة.

أعراض الإصابة بأزمات الربو

ضيق النفَس أو السعال، وإصدار أصوات صفير عند الزفير، وهو ما يُعرف بالأزيز، واضطراب النوم بسبب ضيق النفَس أو السعال أو الأزيز، وضيق الصدر أو ألم به، والعطاس وسيلان الأنف.

علاج حساسية الصدر

العلاج بالأكسجين، حيث يتم استخدام العلاج بالأكسجين للمحافظة على المستوى المطلوب للأكسجين في الدم، ويتم العلاج بالأكسجين من خلال إيصال الأكسجين إلى الرئتين عن طريق استخدام أنبوب أو قناع خاص.

والعلاج بموسعّات الشعب الهوائية التي تعمل على إرخاء الشعب الهوائية وتوسعتها الأمر الذي يسهّل من عملية التنفس، والعلاج بمثبّطات الجهاز المناعي، فقد  تُستخدم الأدوية المتبّطة للجهاز المناعي، في التقليل من ردة الجهاز المناعي للمهيجات التي تسبب ظهور الأعراض من خلال تقليل الالتهاب في الرئتين.

وزراعة الرئتين، حيث يتم اللجوء إلى عملية زرع الرئتين بعد فشل الطرق العلاجية والوقائية في التخفيف من أعراض المرض، على مدار السنوات وفشل العلاج.

مرضى الحساسية الأمراض الربوية الطقس الخريف العطور والبخور اوراق الجوافة الربو

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